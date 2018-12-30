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Manço kardeşler Kızılcahamam’da

tarafından anısına düzenlenen etkinliklere Doğukan ve Batıkan Manço kardeşler katıldı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Manço kardeşler Kızılcahamam’da
ÖĞRENCILERIN Barış Manço anısına hazırladıkları etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Şube Müdürü Hayrettin Yılmaz ile birlikte eşlik etti. Öğrencilerin gitar ve keman eşliğinde Barış Abi'nin "Unutamadım" parçasıyla okul girişinde Manço kardeşleri karşılamaları duygu dolu anlara sahne oldu. İlk defa bu şekilde karşılandıklarını ifade eden Manço kardeşler babalarının ve onun hayat felsefesinin, şarkılarındaki mesajların eğitim yoluyla yüreklere nota nota işlenmesinin haklı gururunu yaşadılar. Öğrencilerin coşku ve sevgi seline boğdukları Manço kardeşler de bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Her sınıfı tek tek ziyaret eden Manço kardeşler bunun ilk adım olduğunu, 2019 yılı içinde bir ziyaret daha gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş Doğukan ve Batıkan Manço'yu Kızılcahamam'da, Orhangazi Ortaokulu'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okul Müdürü Serdar Yurtyeri de Manço kardeşlere okul adına günün anısına plaket takdim etti.
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Manço kardeşler Kızılcahamam’da
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