Öğrencilere pizza sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN'DE Yayla Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Simitçi isimli üniversite öğrencisi sosyal medya platformu Twitter üzerinden Başkan Ak'ı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Dersten çıktık eve geldik ne yemek yapacağız derdi yine. Acıktık Sayın Bakanım Süleyman Soylu, Sayın Başkanım Mustafa Ak" yazdı. İkinci twitinde ise, "Başkanım makarna yemekten içimizde makarna ağacı çıkacak. Bugün bize bir güzellik mi yapsanız? Elinizde pizzayla bize sürpriz yapsanız, çayları da biz yaparız" ifadelerini kullanarak Başkan Ak'ı etiketledi. Mesajları gören Ak, "Gençler sizi kırar mıyım hiç, özelden adresinizi yazın ve çayı demleyin, geliyorum" yorumunu yaptı. Bunun üzerine pizzaları alarak öğrenci evine sürpriz yapan Ak, öğrencilerle pizza keyfi yaparken aynı zamanda öğrencilik anılarını paylaştı.