Selçuklu Vakfı ödülleri sahiplerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

SELÇUKLU Vakfı 2018 Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen tören, Gazi Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Cinuçen Tanrıkorur'un bestelerinden oluşan konserle başladı. Törende, Ahmet Er Davranış ve İyilik Ödülü 15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz'a, Muhsin Yazıcıoğlu Siyaset ve Yönetim Ödülü Hasan Celal Güzel adına eşi Ülker Güzel'e, Abdürrahim Karakoç Edebiyat Ödülü Prof. Dr. Cemal Kurnaz'a, Halil İnalcık Tarih Ödülü Prof. Dr. Tufan Gündüz'e, Cinuçen Tanrıokur Müzik Ödülü Muzaffer Şenduran'a, Erol Güngör Kültür ve Düşünce Ödülü Yaşar Çağbayır'a, Galip Erdem Gazetecilik Ödülü Hayati Tek'e, Turgut Cansever Şehir ve Çevre Ödülü Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye, Ömer Lütfi Mete Sinemacılık Ödülü Yönetmen İsmail Güneş'e, Aziz Sancar İlim Ödülü Prof. Dr. Ali Erdemir'e, Seyid Ahmet Arvasi Eğitimcilik Ödülü Prof. Dr. Turan Güven'e, Mimar Sinan Mimarlık Ödülü Necdet Civan'a, Naim Süleymanoğlu Spor Ödülü Türkiye'nin ilk down sendromlu milli yüzücülerinden Gökhan Kotan'a, Osman Yüksel Serdengeçti Yayıncılık Ödülü Hasan Soydan'a verildi. 15 Temmuz gazisi Mehmet Fatih Eryılmaz, bu ödülü Kayseri'de "Fırat'ın Kardeşleri" adıyla faaliyet gösteren Doğu Türkistanlı ve Türkmenlere yardım için çalışan gençler adına aldığını söyledi.