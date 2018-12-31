SABAH Ankara 2018’e damgasını vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Kurulduğu günden bu yana Ankara'da haberin nabzını tutan SABAH Ankara 2018'de de çarpıcı haberleri gündeme getirdi. Bu yıl da kent gazeteciliği kimliğine yakışır şekilde siyaseti, asayişi, spor ve kültür sanatı Ankara'ya değer katan güzellikleri manşetten veren SABAH Ankara, Ankaralıların sesi oldu.2018'de Ankara'da yapılan haberleri sizler için derledik. İşte geçtiğimiz yılın en çok ses getiren haberlerinden sadece birkaçı...Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, Afrin Operasyonu'nun ilk şehidi Ankaralı Musa Özalkan'ın vasiyeti yürekleri dağladı. Şehit asker, devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet etti.Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da Şubat ayı boyunca halk Afrin operasyonundaki Mehmetçiğe destek oldu. Kimi çorap patik ördü kimi mektup yazdı.Mart ayı Ankara'da otopark devrimi ayı olarak ilan edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm otoparklarda tam gün ücretini 1 TL yaptı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, özel halk otobüslerinin Ankarakart'a geçişinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan sanat camiasının efsane isimlerinden Cemal Safi, 18 Nisan'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Sincan-Ankara-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti veren Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.5 Mayıs'ta Ankara'da öğle saatlerinde sağanak yağış, Mamak ilçesinde sele neden oldu. Yüzlerce araç sele kapıldı, 6 kişinin yaralandı.Mayıs ayında yaşanan Şule Çet cinayeti yürekleri sızlattı. Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet (23), Ankara'nın en lüks plazalardan birinin 20. katından atılarak öldü.82 yıllık Ankara 19 Mayıs stadı AK Parti'nin mitingi ile veda etti, mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın komşusu tarafından öldürülüp bir elektrik direğinin altına gömdüğü ortaya çıktı.Aile perişan halde kızlarından gelecek güzel haberi beklerken en yakın bildikleri cani komşunun katil olduğunu öğrendi. Minik Eylül'ün öldürülmesi Türkiye'yi sarstı.Ağustos ayı boyunca dövizle mücadelede Ankaralılar devletin yanında oldu.Yastık altındaki dolar ve altınlar bozdurularak ekonomiye katkı sağlandı.Enflasyonla milli mücadelede Ankara polis, zabıta ve vatandaş üzerine düşeni yaptı.Ankara'da traktörle 6 aracı ezdi.Polis plakasız traktörle Meclis yakınlarında gezen Aydın Sakarya'yı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken 6 araca zarar verdi ve vurularak durduruldu.Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan yunus polis Hayrettin Yılmaz bağışladığı organlarıyla 3 hayata umut oldu.Etimesgut'ta bir kreşte yaşanan şiddet olayı Türkiye'yi ayağa kaldırdı.Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen Elif Naz Ç. açığa alındı.26 Kasım'da ODTÜ'de ihmal sonucu hayatını kaybeden İrem Kütük Türkiye'yi yasa boğdu.Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki oldu.Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi tutuklandı.