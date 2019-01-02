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Efeler Ligi’nde ilk yarıyı zirvede tamamlayan Erkek Voleybol Takımı’nın İtalyan koçu Giuliani, “İlk hedefimiz . Sonrasında da lig şampiyonluğu var” dedi

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Halkbank’ta hedef Türkiye Kupası

VOLEYBOL Efeler Ligi'nin ilk yarısını zirvede tamamlayan Halkbank'ın antrenörü Alberto Giuliani, "Takvime göre peşinde olduğumuz ilk hedef Türkiye Kupası" dedi. Sezonun ilk devresinin tamamlandığını hatırlatan Giuliani, "Sezonun ilk yarısında çıkarttığımız iş ve bulunduğumuz yerden memnun olduğumu söyleyebilirim. Buna karşılık, sezon başında müzemize götürdüğümüz Süper Kupa'nın dışında kazandığımız bir şey yok ancak Türkiye ligindeki galibiyet sayımız ve pozisyonumuz için 'iyi' tanımlamasını yapabilirim. Bunun yanında potansiyelimizi de tam olarak sahaya yansıttığımızı söyleyemem. Öncelikli hedefimiz potansiyelimizi sahaya yansıtmak ve hedefleri birer birer yakalamak" şeklinde görüş belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ YARIŞ ÇOK ZOR
Türkiye Kupası'nın önlerindeki ilk hedef olduğuna dikkati çeken Giuliani, "Takvime göre peşinde olduğumuz ilk hedef Türkiye Kupası. Kupayı kazanmak çetin bir mücadelenin sonunda olacak. O kupa için birbirinden kıymetli rakiplerimizi geçmek zorunda olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Giuliani, Türkiye Kupası'ndan sonra sıranın Türkiye şampiyonluğuna geleceğini ve oraya odaklanacaklarını vurgulayarak, "Ligdeki diğer takımlar gibi nihai amacımız şampiyonluk. Buradaki yarış da çok zor. Aynı kupaya göz dikmiş birçok takımı geçmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi yarışında ise elbette Frankfurt yenilgisi sonrası işimiz daha da zorlaştı" dedi.

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Halkbank’ta hedef Türkiye Kupası
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