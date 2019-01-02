Öğrencilerden yüz güldüren dayanışma

BUGÜN NELER OLDU

Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri yürüttükleri "Çocuklar Gülebilsin Diye" isimli proje ile Gazi Üniversitesi Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara hediye dağıttı. Musa Erdem Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Çocuk Esirgeme Kulübü öğrencileri ve okul aile birliği üyeleri, okulları çatısı altında yürüttükleri 'Çocuklar Gülebilsin Diye' isimli proje sayesinde, Gazi Üniversitesi Hastanesi Onkoloji bölümünde yatan onlarca çocuğun kalbini kazandılar. Öğrencilerin, sınıflarına koydukları kumbaralarda kendi okul harçlıklarını biriktirerek yola çıktıkları proje, sosyal medya aracılığıyla kısa sürede çok sayıda hayırsever vatandaş tarafından, fark edilip desteklendi. "Tebessüm en büyük ilaçtır" düşüncesi ile yürütülen proje sayesinde; Gazi Üniversitesi Hastanesi Onkoloji bölümünde yatan birçok çocuk unutamayacakları bir gün yaşadı. Önce hastanenin koridorlarını süsleyen öğrenciler, daha sonra da pamuk prenses, palyaço ve maskot kıyafetleri giyerek, müzik ve balon gösterileri eşliğinde oyuncak, kıyafet, kırtasiye ve çocukların hastane ihtiyaçlarından oluşan onlarca hediyeyi dağıttılar. Musa Erdem Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği başkanı Mehmet Ali Oral projenin amacına ulaştığını ve bu tür projelere devam edeceklerini dile getirdi.