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kampın etabını tamamladı

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için çalışmalara başlayan Osmanlıspor, kampın Ankara etabını tamamladı. Üç gündür kulübün Batıkent Tesisleri'nde çalışan Başkent ekibi, bugün itibariyle Antalya'da yapacağı kampla sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını devam ettirecek. Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde 1,5 saat çalıştı. Günün tek antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular 5'e 2 top kapma oyunuyla antrenmanı sürdürdü. Daha sonra yarı sahada iki takım halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan başkent ekibi yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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Osmanlıspor kampın Ankara etabını tamamladı
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