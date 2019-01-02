Yeni yıl mesajını telsizden yayınladılar

YENI yıla girilmesi ile beraber Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, saatler 00.00 gösterdiğinde polis telsizlerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Ankara Valisi Şahin yayımladığı telsiz mesajında, "Kardeşliğin, sevgi ve saygının, birlik ve beraberliğin hakim olması dileklerimle yeni yılın Emniyet Teşkilatına ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin ve ailenizin yeni yılını içtenlikle kutluyorum. Bu vesile ile vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum" dedi.

BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKTIK

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Türk Polis teşkilatı olarak oldukça yoğun ve başarılı bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisi, Emniyet ve Asayişin temini için gece gündüz her şart altında özverili, gayretli ve fedakarca çalışan tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Henüz ilk dakikaları içerisinde bulunduğumuz 2019 yılında da aynı inanç, azim ve kararlılıkla çok daha başarılı hizmetleri birlikte ifa edeceğimize, polis teşkilatı olarak huzurun ve asayişin temini, barışın, kardeşliğin ve demokrasinin güçlenmesi için yine en büyük katkıyı bizlerin vereceğine gönülden inanıyorum" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, "Başkentimizin huzur ve güvenliği işin görevini her türlü şartta görevini yerine getiren değerli meslektaşlarım, teşkilatımız adına yoğun ve başarılı bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Çalışmalarınızı aynı kararlılık ve azimle devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesile ile ailelerinizin ve sizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.