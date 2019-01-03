İki ilçenin yüzü gülecek

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir'in ardından açıkladığı ilçe adayları da AK Parti'de heyecan oluşturdu. AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Büyükşehir başta olmak üzere ilçelerdeki mevcut başkan ve yeni adaylarla başkentin gelişiminin daha da hız kazanacağını vurgulayarak tüm adaylara tebrik ve başarı dileklerini sundu. Sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar yöneticilik yaptığı dönemlerden itibaren ve iş adamı kimliği ile Ankaralıların beklentilerini ve Ankara'nın dinamiklerini çok yakından bilen biri olarak tanınan Aydın, "Güçlü liderimizin oluşturduğu vizyon ile güçlü adaylarımızla beraber, bizler de Ankara milletvekilleri olarak hemşehrilerimizin tam desteği ile Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız inşallah" diye konuştu.Mevcut başkan ve yeni adaylarla seçimi çok rahat geçireceklerini ifade eden Aydın, daha önce Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalar yaptığı Çankaya ve Yenimahalle'de de başarı sağlayacaklarını söyledi. Aydın, "Ankara'nın dört bir yanı ayrı değer, ayrı kıymet. Çankaya ve Yenimahalle'de de başarılı olacak, vatandaşın hak ettiği hizmeti onlara da sunacağız" dedi.