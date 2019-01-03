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ÇAHEM aşçılık kursu öğrencileri, yemek üretim ve tüketim sürecinde arta kalan malzemelerden sağlıklı yemekler yaparak mutfakta israfı önlüyor Türkiye'den ÇAHEM, Fransa'dan Albert de Mun, İsveç'ten Virginska okulları ve Hindistan'dan Uluslararası Otelcilik Enstitüsüyle ortaklaşa yürütülen "Bilinçli Yiyecek İçecek Hizmetleri Sürdürülebilir Sistemler" projesi kapsamında, kursiyerler ve öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan 'İsrafı Önleyen Yemek Tarifleri' ve "Sebze ve Meyveleri Saklama Yöntemleri" kitaplarıyla toplum bilinçlendiriliyor. ÇAHEM mutfak atölyesinde, yemek üretiminde ortaya çıkan kabak kabuğundan "kabak kabuğu kavurması" ve ıspanak kökünden "ıspanak kökü yemeği", ürünlerin tüketimi sonucu artan pilavdan "yayla çorbası", bayat ekmekten ise "bayat ekmek tatlısı"nı öğrencileriyle birlikte yapan Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Leyla Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfakta israfı önleyerek aile ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Mutfakta israf farkındalığı oluşturmak için anketler düzenleyip bilgilendirici sunumlar yaptıklarını belirten Yağız, "Projemiz, 'İsraf Farkındalığı', 'Tarladan Tabağa', 'Yiyecek Üretiminde İklimsellik' ve 'Sürdürülebilir Yiyecek Tüketiminde Toprağa Zarar Vermeden Sağlık Farkındalığı' olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor" dedi. Aile ekonomisine destek vermek isteyen ev kadınlarına çağrıda bulunan Yağız, yemeğin üretim, tüketim, saklama ve servis aşamasında artan malzemelerle sağlıklı yemekler yaparak mutfakta yüzde 100 oranında israfı önleyebileceklerini ifade etti.ARTAN malzemelerin sofralara tekrar kazandırılmasının mümkün olduğunu dile getiren Yağız, şöyle devam etti: "Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi ekmek. Ekmeğin o kadar çok kullanım alanı var ki yani birden fazla tarifler verilebilir. Örneğin, bayat ekmek tatlısı, bayat ekmek köftesi ve balık ekmek yapılabilir. Mutfağa giren her şey muhakkak ürüne döner. Artan ürünlerden yemek yapabilirsiniz. Örneğin kabağı soyduktan sonra kabuğu atılır, onu atmak yerine haşlayıp kabak kavurması yapabiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum, mutfağa giren ya da artan her üründen yemek yapılabilir."