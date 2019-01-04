Ahmet oğuz her takımda oynar

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları bulunanbu transferin gerçekleşmesi halinde Ahmet'in siyah-beyazlı takımda çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Sözeri, "Sezon başından beri,dedim ama maalesef karşılığını bulmadı. Yapacak bir şey yok, saygı duymak lazım ama Beşiktaş tarafından, iyi takımlar tarafından Ahmet Oğuz'un istenmesi de benim dediğimi haklı çıkarıyor.dedi.