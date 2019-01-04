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Ahmet oğuz her takımda oynar

G.Birliği Sözeri, adı ile anılan oyuncusuna övgüler yağdırdı: “Sadece Beşiktaş değil Türkiye’nin her takımında oynar.”

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Ahmet oğuz her takımda oynar
GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları bulunan Ahmet Oğuz'u bırakmak istemediklerini ancak kulüp ve oyuncu menfaati doğrultusunda bu transferin gerçekleşmesi halinde Ahmet'in siyah-beyazlı takımda çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Sözeri, "Sezon başından beri, 'Sayın Lucescu, Ahmet Oğuz ve Alper sağ bekim ve sol bekim, hem yaş hem de mevki itibarıyla milli takımda oynayacak kapasitedeler' dedim ama maalesef karşılığını bulmadı. Yapacak bir şey yok, saygı duymak lazım ama Beşiktaş tarafından, iyi takımlar tarafından Ahmet Oğuz'un istenmesi de benim dediğimi haklı çıkarıyor. Ahmet Oğuz sadece Beşiktaş'ta değil Türkiye'nin her takımında ve milli takımda rahatlıkla oynar. Alper ve Mert de buna dahildir" dedi.
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Ahmet oğuz her takımda oynar
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