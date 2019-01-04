Engelli çocuklara destek

BUGÜN NELER OLDU

KIRGIZISTAN'IN Çüy ilçesi Varansofka Köyü'nde ülke geneline hizmet veren Balneoloji ve Restoratif Tedavi Araştırma Enstitüsü'nde 600 engelli çocuk tedavi görüyor. Kırgızistan'da tıbbi rehabilitasyon hizmeti veren tek sağlık kuruluşu olan enstitü, düşük gelirli, emekli, yaşlı, gazi ve engellilerden oluşan binlerce hastaya hizmet veriyor. 35 yıldır tadilat yapılmayan hastanenin çocuk bölümünün fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve hijyen şartlarının yeterli hale getirilmesi için TİKA bölümün tadilat ve donanımını gerçekleştirdi. Proje kapsamında 900 metrekarelik alanda yer alan 60 yataklı çocuk bölümünde 20 hasta odası, iğne odası, doktor ve hemşire odaları ve bekleme yeri gibi alanlarda kapsamlı tadilat yapılarak çağdaş standartlara uygun hale getirildi. Tadilatı yapılan bölümün ayrıca yatak, dolap, masa, yemekhane ekipmanı da yenilendi.