Çizgi film kurabiyeler

BUGÜN NELER OLDU

Hobi olarak başladığı kurabiye yapımında özel günler için çeşitli şekil ve figürlerle yaptığı kurabiyeleri tüketiciye ulaştıran Çalı, yaptığı kurabiyelerle hem evde dolu dolu vakit geçirdiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını belirtti. Yaptığı limonlu, zencefilli, tarçınlı kurabiyelerin üzerine çeşitli figürler yaparak, özellikle çocukların ilgisini çektiğini ve insanlar tarafından da beğenildiğini dile getirerek, hobisini işe dönüştürdüğünü kaydeden Çalı, "İnsanlar yaptığım kurabiyeleri beğenmeye başlayınca ben de işe başladım. Küçük yaşlarda da pasta ve kurabiyelere merakım vardı. Hem yemeyi hem de yapmayı seviyordum" diye konuştu.Çalı, evde geçirdiği vaktini değerlendirmek için kurabiye yapmaya başladığını söyleyerek, "Kurabiye yapmaya başladıktan sonra yakın çevremin özel günleri için kurabiye ve pastalar yaptım. Yaptığım şeyler beğenilince insanlar özel günleri için sipariş vermeye başladı ve böylelikle işe başlamış oldum. Eşim bu aşamada bana çok destek oldu" dedi. Kurabiyelerini çeşitli şekillerde yapan ve kurabiyelerin üzerini farklı figürlerle süsleyen Çalı, kurabiyelerini iyi malzeme kullandığını söyledi.Yaptığı kurabiyelerin tamamen yenebilir nitelikte olduğuna dikkat çeken Çalı, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı gıda boyaları kullandığını, malzemeleri pastane toptancılarından aldığını ve kaliteli malzeme kullanmaya özen gösterdiği ifade etti. Çalı, "Günü geçmiş ürünleri asla kullanmıyorum. Çünkü bu ürünleri çocuklar da tüketiyor ve bu nedenle özellikle hassas davranıyorum" dedi. Çalı, "Kurabiyelerimi yaptıktan sonra küçük poşetlere koyuyorum. Poşetler açılmamak koşuluyla bir ay saklanabilir. Ama poşetler açılmasa dahi benim tavsiyem 15 günü geçmeden tüketilsin. Açıldıktan sonra hemen tüketilmesi gerekir"diye konuştu.EV hanımlarına da tavsiyelerde bulunan Çalı, şunları söyledi: "Ev hanımı olan ve evinde bir şeyler yapmak isteyen kadınlara mutlaka tavsiye ederim. İllaki kurabiye yapmak durumunda değiller tabii, ev hanımları hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de vakitlerini doğru ve verimli değerlendirmek adına kendilerine hobi edinerek bir şeyler üretebilirler. Ev hanımları vakitlerini televizyon izleyerek ya da internette dolaşarak geçirmemeli. İnsanın bir şeyler üretmesi ve vaktini üreterek, çalışarak geçirmesi mutluluk veriyor. Yaptığınız işten çok büyük paralar kazanmasanız dahi, mutlu olduğunuz işin karşılığını bir şekilde alıyorsunuz."