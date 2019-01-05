Kansere sanat terapisi

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Ankara'da kanser hastalarının, tedavi sürecinde yaşadıkları stres ve kaygının azaltılması amacıyla "uğraş terapisi" kapsamında yaptıkları resimlerin yer aldığı sergi açıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneğinin (LÖSEMA) iş birliğinde düzenlenen serginin açılışı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.Başhekimi ve LÖSEMA Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanserin dünyada olduğu gibi ülkede de hızla yaygınlaşan bir hastalık olduğunu belirtti. Altuntaş, "Buna rağmen pek çok kanser hastası ve yakınları kanser ve kanserin neden olduğu birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu boyutuyla kanser, fiziksel bir hastalığın ötesinde ruhsal ve psikososyal boyutları da olan bir sorundur. Bu bağlamda kapsamlı kanser merkezlerinin yeri çok önemlidir" dedi. Hastaların kanserle mücadele süreçlerinde moral motivasyonlarının artırılması, tedavilerin yan etkilerinin en aza indirilmesi, hastanede kaliteli ve verimli zaman geçirmelerinin sağlanması ve yaşam kalitelerinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Prof. Dr. Altuntaş, sanatla uğraşmanın hastalarda kaygıyı azalttığını, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi ve ağrı açısından klinik olarak anlamlı bir iyileşme saptandığını vurgulayarak, bunun bilimsel araştırmalarla da kanıtlandığını kaydetti. Uğraş terapinin, aynı zamanda kanser tedavisinde ağrı, endişe, bulantı ve kusmanın azaltılmasında yardımcı ve yan etkisi olmayan bir yöntem olarak kabul edildiğini aktaran Altuntaş, bu tür etkinliklerin, kemik iliği nakli olan hastalarda yaşam kalitesini artırdığını, son dönem kanser hastalarında ve radyoterapi alan hastalarda gevşeme sağlayarak yararlı" diye konuştu.KANSER tedavisinin, sadece tıbbi yöntemlerle değil, hastanın psikolojik, sosyal ve manevi ihtiyaçları da gözetilerek bütüncül bir bakış açısıyla yapılması gerektiğini aktaran Altuntaş, "Sanatsal etkinlikler kanser tedavisinin yan etkilerinin azaltılmasında, psikososyal ve manevi iyilik halinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Temel amaç hastaların günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Bu da kanserde tedavi sürecini olumlu etkiliyor" ifadesini kullandı.