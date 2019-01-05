Satranç ülkesi Türkiye

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TÜRKIYE Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, dokunduğu hayatları değiştiren bir spor olarak tanımladığı satrançla daha fazla insanı tanıştırmak için azimle çalıştıklarını söyledi. 2018 yılında satrancın güzelliklerini Türkiye'nin her yanına dağıttıklarını, bayram havasında geçen turnuvalar ve şampiyonalar düzenlediklerini ifade eden Gülkız Tulay,dedi.FEDERASYON bünyesinde 2005'te 30 bin lisanslı sporcu varken, bu sayının 875 bin 685'e ulaştığına vurgu yapan Tulay,diye konuştu. Türkiye'de uluslararası satranç otoritelerinin övgüyle bahsettiği başarılı organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Gülkız Tulay, "Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, Dünya Gençler ve Genç Kızlar Satranç Şampiyonası gibi büyük organizasyonları gerçekleştirdik. Türk satrancı olarak bu güzel deneyimi, 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası ile devam ettireceğiz" dedi.İNSANLARA daha sıkı sarılarak, daha çok üreterek ve daha çok çalışarak devam edeceklerini vurgulayan Tulay, "2019 yılı için de hedeflerimiz büyük" ifadesini kullandı. Türkiye'ye gurur tabloları yaşatmak ve yeni zaferlere imza atmak için çok çalışacaklarını kaydeden Tulay,dileğiyle sözlerini tamamladı.