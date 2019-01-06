Altındağlı kadınlardan başkan tiryaki’ye veda

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AltındağBelediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Altındağ Belediyesi'ne akın eden Altındağlı kadınlar, Başkan Tiryaki'ye duygu dolu anlar yaşattı. Kendilerine ve çocuklarına bu zamana kadar sunduğu tüm imkanlar, düzenlediği organizasyonlar ve değişen hayatları için teşekkür eden Altındağlı kadınlar, gözyaşları içinde Başkan Tiryaki'ye veda etti. Kendisine teşekkür etmek ve veda etmek için gelen tüm kadınları makamında ağırlayan Başkan Tiryaki, kendisine gösterilen yoğun ilgi ve sevgi karşısında duygulandı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri sayesinde okuma yazma öğrenen, edindiği bilgi ve becerilerle kendi parasını kazanmaya başlayan, meslek sahibi olan, üniversite bitiren, yeni yerler gezme ve görme imkanı bulan, şehir dışı gezilere katılan, "Sizin sayenizde hayatımız değişti" diyen tüm kadınlar, Başkan Tiryaki'yi asla unutmayacaklarını söyledi.