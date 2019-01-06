ASO’da çevre farkındalığı toplantısı

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Toplantıda konuşan Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Amaç çevre mevzuatı farkındalığını arttırmak ve aynı zamanda çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak oluşturulan mevzuat uygulamaları konusunda sanayicileri bilgilendirmek" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Bakanlık olarak "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu ortaya koyduklarını vurguladı. Üretim için gerekli fiziki altyapı ve mekânların çevre dostu bir bilinçle oluşturulması gerektiğine işaret eden Varank, "Uzun yıllardır bilgi ve tecrübe sahibi olduğumuz Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yapılanma anlamında iyi bir örnektir. Ülkemizde tüzel kişiliğini onayladığımız 232 faal olmak üzere 312 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. OSB'ler sanayinin disipline edilmesi, çevreye olan etkilerinin ortadan kaldırılması bakımından önemli bir yer tutuyor. Atıksu yönetiminden hava kalitesine, gürültü yönetiminden tehlikeli atıklara kadar pek çok alanda yasal düzenlemelerimiz bulunuyor. Sunduğumuz kredi desteği sayesinde Kalkınma Ajansı kaynaklarıyla ve OSB'lerin kendi imkânlarıyla faal durumdaki 162 OSB'nin atık su arıtma problemini çözmüş bulunmaktayız. Arıtma problemi devam eden 21 OSB'nin de altyapısını yatırım planına aldık, inşallah onların da altyapı problemini çözeceğiz" diye konuştu.Hava, su kirliliği, toprak bozulması, ormansızlaşmanın tüm dünyayı etkilediğinin altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, atıkların geri toplanması ve plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını söyledi. 1 Ocak'tan itibaren uygulamanın hayata geçtiğini hatırlatan Kurum, bu süreçte vatandaşın, sivil toplum örgütlerinin ve milletvekillerinin verdiği destekle ilgili taraflara teşekkürlerini iletti. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "4 gündür bu uygulamaya geçildi ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda. Biz 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını çok yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 âdete düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.