Gerede suyu şubatta

BUGÜN NELER OLDU

ASKİGenel Müdürü Cumali Kınacı, ASKİ'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar, faaliyetler ve yeni yılda yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkentin içme ve kullanma su ihtiyacını karşıladıklarını belirten Kınacı, ASKİ'de geride bırakılan bir yılda yeni bir kurumsal kimlikle şeffaf bir yönetim anlayışını hakim kıldıklarını söyledi. ASKİ'de 23 olan daire başkanlığını 16'ya düşürerek daha etkin hale getirdiklerini vurgulayan Kınacı, ASKİ'nin değişen ve gelişen günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırıldığını, verilen mesleki ve kişisel eğitimlerle de personelin kurumsal verimliliğinin artırıldığına dikkat çekti. Bir ülkenin bir şehrin medeniyet ölçüsünün altyapı tesislerinin seviyesi ve gücüne bağlı olduğunu dile getiren Kınacı, "Altyapı yatırımları en çok ihmal edilen konuların başında yer almakta ancak gelişmiş ülkelerin tamamında altyapı güçlü" dedi. Başkent genelindeki 173 kilometre uzunluğundaki asbestli, çimentolu su borularının yenilenmeye başladığını, ilkbahar aylarında tamamının değiştirileceğini belirten Kınacı, şehrin hiçbir yerinde asbestli borunun kalmayacağını açıkladı. ASKİ'nin geçen bir yılda yeni su kaynaklarının bulunması, kuyular açılması ve atık suların toplanarak uzaklaştırılması için çalışmalar yaptığını da ifade eden Kınacı, "Su sıkıntısı olan 23 mahallede (köy) açtığımız 23 su kuyusu ile 82 bin kişinin su ihtiyacını karşılamaya başladık. Açılan su kuyularında suyun da kalitesini belirleyerek suyun yapısına uygun arıtma sistemi kurduk" dedi. Beypazarı ve Polatlı gibi ilçelerde daha çok hissedilen su yetersizliğini gidermek için grup köy projelerini devreye sokacaklarını belirten Kınacı, "Bu bölgelerde göletler inşa ederek göletlerden grup köylere su vermeye başlayacağız" diye konuştu. Gerede'den gelecek suyla birlikte Kesikköprü'den su almayı bırakacaklarını belirten Kınacı, 31 bin 574 metre uzunluğundaki tünelin yapımında sona gelindiğini, şubat ayının sonundan itibaren su akıtmaya başlayacakları müjdesini verdi.