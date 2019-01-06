‘VAR’ haksızlığınönüne geçti

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemde herkesin dilinde olan VAR sistemi kimileri tarafından beğenilmedi, kimileri tarafından ise desteklendi. Bu sezon Süper Lig'de ilk defa uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, A seviyedeki milli takımların oynadığı hazırlık maçlarından, alt yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalara kadar birçok farklı düzeyde test edilen ve futbol dünyasında uzun süredir tartışmaya yol açan pozisyonları ortadan kaldırmayı hedefliyor.'ya konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Süper Lig'de ilk yarıya damgasını vuran VAR ve hakemler hakkında,diye konuştu. Sözeri'ye göre bu sezon uygulamaya konulan VAR sistemi, Anadolu takımları için faydalı oldu. Sözeri,VAR haksızlığın önüne geçti. Tüm liglerde olursa çok hakkaniyetli olur. Eğer bir takım küme düşmüşse bazı hatalar yapılmıştır" dedi.Anadolu takımlarının yükselişinde VAR yüzde 100 etken diyen Sözeri, "Anadolu takımları bu sene bir atılım yaptı. Çok güzel sonuçlar alıyorlar. Malatya, Kasımpaşa, Antalyaspor, Konyaspor ön plana çıktılar. VAR, Anadolu takımlarının yükselişinde yüzde 100 etken. Anadolu takımlarında güzel bir çıkış var. Malatya iyi bir performans gösterdi.Ne kadar yukarıyı zorlayan takım olursa futbolun keyfi, marka değeri daha çok artar diye düşünüyorum" diye konuştu.Başarılı bir hakem nesli geldiğini belirten Sözeri, "Hakemler de insan onlar da hata yapabilir. Ben hep şunu savunuyorum; genç hakemlerimize destek verelim. Yeni çıkan güzel hakemlerimiz var. Onlara destek vermemiz lazım. Balıkesirspor maçında 3-1 mağlup olduk. Hakan Ceylan hocamı tebrik ettim. 'Senden beklediğim buydu hocam. 3-1 yenildik ama mükemmel maç yönettiniz' dedim. Burada bizim eksiklerimiz vardı ondan mağlup olduk. Biraz kendimize de bakmamız lazım. Demek ki ben de hata yaptım oyuncular da hata yaptı yenildik" dedi.Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Başkent ekibinin teknik patronu Erkan Sözeri, "Her şeyi hakeme yükleyip de işin içinden sıyrılmak ucuz kahramanlık. Gerçekten pırıl pırıl bir hakem nesli geliyor. Onlara yardımcı olmamız lazım. Türk futbolunun marka değerini yükseltelim" dedi.Devre arasında hazırlıklarını sürdüren takımımız günü çift antrenmanla geçti. Sabah bölümünde salonda çalışan futbolcular eğlenceli görüntülere imza atarken, akşam bölümünde ise sahada pas ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren akşam antrenmanında futbolcular ısınma koşusu ile başladı ve 5'e 2 top kapma antrenmanıyla devam etti. Günün son çalışması ise dar alanda oyun oldu.