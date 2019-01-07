Altındağ’da her kesimden oy aldık

Altındağ Belediyesi'nde 3 dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra AK Parti'den Yenimahalle Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Dr. Veysel Tiryaki SABAH Ankara'yı ziyaret etti. Yenimahalle'de adaylığının açıklanmasının ardından heyecan oluştuğunu ifade eden Tiryaki, "Moralimiz çok iyi… Bizimle birlikte Yenimahalle'ye heyecan geldi. Bunu gördüm. 15 yıllık siyasi dilimizi bütün Ankaralılar biliyor. Hiçbir partiyi, adayı veya siyasal bir kurumu karalamadan kampanya yürüteceğiz. 15 yıl olduğu gibi… 15 yıldır kimsenin aleyhine bir harf bile söylememiş bir yerel siyasetçiyim. Sadece işimle ilgilenirim. Ben kendimi siyasetçi olmanın ötesinde profesyonel bir yönetici olarak görüyorum. Kendimi bu konuda yetiştirdiğimi düşünüyorum ve yetiştirmeye de devam ediyorum. Gelişmiş dünyada yerel yönetimler nelerle uğraşıyorsa, dünyanın gelişmiş ülkelerinde kadınlar, çocuklar, engelliler ve hatta sokak hayvanları nasıl yaşıyorsa öyle bir yaşam beldesi oluşturmak benim en büyük hedefimdir. Altındağ'da bu hedeflere yaklaştınız mı derseniz, çok ciddi bir mesafe aldık. Altındağ'ın bugün birçok mahallesi Ankara'nın en gelişmiş mahallelerinden bile daha iyidir. Kim Yenimahalle için hayırlıysa, en iyi hizmeti kim verecekse Allah ona bu görevi nasip etsin" dedi.

EN YÜKSEK OYLA SEÇİLDİK

Altındağ'da CHP'li seçmenlerin 26'sının oyunu aldığını ifade eden Tiryaki, "Altındağ'da 3 dönemdir görevdeyiz. Bu üç dönemde farklı seçmen kitlelerinden de oy alarak en yüksek oyla seçiliyoruz. Biz Altındağ'da CHP'li seçmenlerin yüzde 26'sının oyunu aldık. MHP'li kardeşlerimiz de bize büyük bir teveccüh gösterdi her seçim… AK Partili seçmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her kesimden oy almak önemli bir referanstır bizim için… Yenimahalleli hemşerilerime şunu söylemek isterim; Altındağ ile ilgili veya şahsımızla ilgili düşüncelerini Altındağ'da oturan tanıdıklarına, kendi partililerine sorsunlar. Bu onlar için önemli bir referans olacaktır. En büyük vaadim, 24 saat çalışan bir belediye oluşturup, Yenimahallelilerin verdiği vergilerle oluşan belediye bütçesinin kör kuruşunu dahi Yenimahalle'ye harcamaktır. Bugün Altındağ Belediyesi, Ankara'da bütçesini en çok yatırıma harcayan belediyedir" diye konuştu.

'EKMEK BENİM İÇİN KUTSALDIR'



Kımsenın işten atılmasının söz konusu dahi olmadığını ifade eden Tiryaki, "Çalışan bir personelin kesinlikle ekmeğiyle oynamam, Allah'tan korkarım. Ekmek benim için kutsaldır. En önemli şey emektir. Çalışan bir insanı siyaseten veya başka bir gerekçeyle hiçbir şekilde işine son vermem, bugüne kadar da vermedim… Bunu gitsinler Altındağ'da sorsunlar. Beni personel düşmanı gibi göstermek isteyenlere şunu söylüyorum, mesai arkadaşlarımızla kurduğumuz gönül bağı bizi Altındağ'da başarılı kıldı. Bu kadar işi tek başımıza yapmadık herhalde. Belediye çalışanları ile uyumlu çalışmamız bizi bugünlere taşıdı" dedi.

Yenımahalle'de bir süre yaşadığını ve bu nedenle ilçenin sorunlarını da iyi bildiğini ifade eden Veysel Tiryaki, "Belediyecilik sadece çöp toplama, asfalt atma işi değil. Biz Yenimahalle'de insanların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik projeler üzerine çalışıyoruz. Yenimahalle, Altındağ'ın iki katı ancak görüyorum ki henüz altyapısını tamamlamamış. Bu nedenle gelişmiş batı dünyasında olduğu gibi tamamen insan odaklı para harcayan bir belediye haline getirmek lazım. Ankara'nın en önemli sanayi ve ticaret bölgeleri Yenimahalle'de… Bunlara katkı sağlayacak projeler üretmeliyiz. Yenimahalle'yi sağlık alanları, yeşil alanlarıyla, kültür, sanat merkezleriyle; müzeleri ile, marka projelerle, eksikliğini gördüğüm için bunları söylüyorum, batı dünyasıyla boy ölçüşecek niteliğe getirmek lazım. Yenimahalle'de bu kapasite var. Altındağ'da yaptığımız projelerin daha fazlasını buralarda yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.