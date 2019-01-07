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Ayşe nineden Başkan Yaşar’a jest

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Ayşe nineden Başkan Yaşar’a jest
Keçıören'de ikamet eden 86 yaşındaki Ayşe Büyük, elinde bastonuyla Yenimahalle Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a jest yaptı. Ördüğü çorapları Başkan Yaşar'a hediye eden Ayşe nine, "Oğlum sen hep sokaklardasın, ayakların üşümesin" dedi. Aslen Ayaşlı olan, 20'den fazla torun sahibi Ayşe Büyük, hizmetlerini yakından takip ettiği Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Kızı Necmiye Altınışık'ı da yanına alarak Yenimahalle'ye gelen Ayşe Büyük, "Fethi oğlum çok çalışıyor. Onu hep görüyor, çok üzülüyordum. Bu çorapları ona ördüm. Ayakları üşümesin. Türkiyemiz gibisi yok. Bu ülke onlara emanet. Allah yolunu açık etsin" dedi.
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Ayşe nineden Başkan Yaşar’a jest
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