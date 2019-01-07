Mamak Belediye farklı kazandı: 104-62

MAMAK Belediye Basketbol takımı evinde ağırladığı Edirnespor'a 42 sayı fark atarak 104-62 mağlup etti. Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda, karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyreği Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 18-16 önde geçti. İkinci çeyrekte ise pota altında bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar, soyunma odasına 43-30 önde gitti. Üçüncü periyotta ise Mamak Belediyesi Basketbol Takımı adeta şov yaptı.

ALİCAN MAÇIN ADAMI

Üçlük ve smaçlarla farkı çift hanelere çıkartan Yeşil-Beyazlılar bu periyodu da 71-41 önde kapattı. Son çeyrekte hücumda olduğu kadar savunmada da başarılı bir grafik çizen Mamak Belediyesi Takımı, farkı 42 sayıya kadar çıkartarak maçı 104-62 kazandı. Yeşil-Beyazlılar'da Alican Güney 7'de 7 üçlük atarak maçın adamı olurken, Efe Beşok 14 sayı, 3 ribaund, 4 asist, Erkan Yılmaz 22 sayı, 10 ribaund, Ercan Bayrak 10 sayı, 2 ribaund, 2 asist ile öne çıkan diğer isimler oldu.