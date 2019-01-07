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Ücretli poşet uygulaması yanlış uygulanıyor

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Ücretli poşet uygulaması yanlış uygulanıyor
Yeni yıl itibariyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının yanlış uygulandığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğayı korumak için başlatılan ücretli poşet uygulaması AVM ve zincir marketlerin kazanç kapısı oldu. Bazı işletmeler ücretli sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak poşet uygulamasını fırsata çevirdi. Ücretli poşetlere kısa sürede bir standart getirilmeli. Ücretli poşetlerin yanında doğa dostu file ve bez torba da konulmalı ve bunların fiyatları da belirlenmeli" dedi.
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Ücretli poşet uygulaması yanlış uygulanıyor
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