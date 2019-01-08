Ankara Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENTTE 2018 yılı içerisinde, Ankara polisinin başarılı çalışmaları sayesinde sadece 54 kapkaççılık suçu, 80 cinayet suçu işlendi. 1.5 milyon haneye ev sahipliği yapan Ankara'da, günlük 10 adet hırsızlık suçu meydana geldi. Önceki yıllara göre bu oran Ankara Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonlarıyla gittikçe azalıyor.Yılmaz, Ankara'nın 2018 yılında da "güvenli şehir" imajını koruduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızla el ele verip Ankara'yı güvenli bir şehir yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Türkiye genelinde asayiş olaylarında Türkiye 3'üncüsü olan, nüfusa oranla hesaplandığında da başı çeken Ankara Emniyetinin güvenlik odaklı çalışmalarla Avrupa'nın çoğu kentinden daha emniyetli olduğunu belirten Yılmaz, 1.5 milyon haneye sahip olan Ankara'da günde 10 adet hırsızlık vakası meydana geldiğini, 1 yılda 80 cinayet ve 54 kapkaç olayının olduğunu vurguladı.Yılmaz, il genelinde özellikle mala ve cana karşı işlenen suçların azaldığını cinayet, gasp, kapkaç, hırsızlık ve fuhuş gibi suçların da önceki yıllara oranla azaldığını bildirdi. Özellikle bekçilerin sokaklardaki varlığının suçla mücadelede önemli katkı sağladığına işaret eden Yılmaz, vatandaşların güvenlik güçlerini sokaklarda aktif şekilde görmekten mutluluk duyduğunu, kendilerine bu şekilde geri dönüşler olduğunu söyledi. Narkotik suçlarla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belen Yılmaz, göreve geldiği 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.