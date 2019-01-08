İrem Buse, hastalığını YENİMEK ile yendi

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi'nin ilçe genelinde 21 noktada hizmet verdiği YENİMEK kursları, hayatlara dokunmaya devam ediyor. Kimini meslek sahibi yapan kimini sosyal hayata yeniden bağlayan kurslar, hastalara şifa da oluyor. YENİMEK Avcılar Kurs Merkezi'nde eğitim gören İrem Buse Ezgi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığını, merkezde aldığı "Taş Bebek" kursu ile yendi. Bilgisayar İşletmenliği, İngilizce, işaret dili, okuma yazma, bağlama, gitar, yağlı boya resim, iğne oyası, tel kırma gibi birçok alanda uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerin verildiği Avcılar Kurs Merkezi'nden faydalanan 11 yaşındaki İrem Buse Ezgi, "Rahatsızlığım okulda aldığım dersler sırasında odaklanmama ve evde ders çalışırken konuları anlamama engel oluyordu. Mahallemizde açılan kurs merkezinde aldığım eğitimler ve etkinlikler hastalıktan kurtulmama yardımcı oldu. Kurs merkezinde eğitim veren öğretmenlerime ve büyüklerime teşekkür ediyorum" dedi. Kızının tedavi süreci nedeniyle neşesini kaybettiğini belirten Anne Nuray Ezgi, "Kızım için ne yaparsam yapayım yüzü gülmüyordu. Mahallemizde açılan kurs merkezine getirdikten sonra hayatımızda çok şey değişti. Çocuğum okulunda sınıf birincisi oldu" dedi.