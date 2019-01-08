Osmanlı hazırlıklara galibiyetle başladı

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Osmanlıspor, kampta oynadığı ilk hazırlık maçından galip ayrıldı. Regnum Carya Otel'in sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'la karşılaşan Başkent ekibi, rakibini 2-1 mağlup etti.
Osmanlıspor'un gollerini 75. dk'da Mertan Caner Öztürk ve 80. dk'da Sinan Kurt kaydederken; Menemen Belediyespor'un tek golü 22. dk'da Umut Pusat'tan geldi. Karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.
Osmanlıspor ilk yarı; Abdulaziz Demircan, Numan Çürüksu, N'diaye, Tugay Kacar, Caner Arıcı, Furkan Özçal, Todorovic, Hasan Kılıç, Ali Eren İyican, Magaye, Burhan Eşer 11'iyle sahada yer alırken ikinci yarı; Mele, Tortol, Ali Ülgen, Sinan Kurt, Mehmet Yiğit, Eric, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Beykan Şimşek, Jovan, Mertan Caner Öztürk 11'iyle mücadele etti. Bu arada 20. dakikada Osmanlıspor'dan Tugay Kacar sakatlanarak oyundan çıktı. Genç oyuncunun durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.