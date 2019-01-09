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Seçim çalışmasına kızak molası

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019
Seçim çalışmasına kızak molası
ANKARA'YI etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken kışın tadını en çok çocuklar çıkarıyor. Siyasiler de çocukların kar sevincine ortak oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinin ardından AK Parti'nin Altındağ Belediye Başkan adayı olan Asım Balcı, seçim çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. En son ilçenin Başpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla kucaklaşan Balcı, burada karın keyfini çıkaran çocuklarla da eğlenmeyi ihmal etmedi. Çocuklarla birlikte kızağa binen Asım Balcı oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi.
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Seçim çalışmasına kızak molası
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