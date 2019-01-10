Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ANKESOB desteği ile hükümlüye iş imkânı

desteği ile hükümlüye iş imkânı

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019
ANKESOB desteği ile hükümlüye iş imkânı
ANKARA Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliği protokolünde 1 hükümlüye iş imkânı sağlıyor. Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlü ücret almayacak. Protokol kapsamında hükümlü ücretsiz çalışacak. ANKESOB Başkan Vekili Hasan Hasan Çavuşçulu, "Hedefimiz denetimli serbestlikten yararlanan vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, geleceğe hazırlamak. Denetimli Serbestliğe her kesimin katkı sağlaması, sorumluluk alması çok önemli. Suç işleyenlerin dışlanmadan topluma kazandırılması için yapılacak çalışmalara, toplumun tüm kesimleri destek vermeli. Denetimli serbestlikten faydalananların sosyal hayata ve iş hayatına katılmalarını sağlamak başlıca görevlerimizden biri olmalı "dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ANKESOB desteği ile hükümlüye iş imkânı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN