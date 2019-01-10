ANKESOB desteği ile hükümlüye iş imkânı

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Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliği protokolünde 1 hükümlüye iş imkânı sağlıyor. Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlü ücret almayacak. Protokol kapsamında hükümlü ücretsiz çalışacak. ANKESOB Başkan Vekili Hasan Hasan Çavuşçulu, "Hedefimiz denetimli serbestlikten yararlanan vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, geleceğe hazırlamak. Denetimli Serbestliğe her kesimin katkı sağlaması, sorumluluk alması çok önemli. Suç işleyenlerin dışlanmadan topluma kazandırılması için yapılacak çalışmalara, toplumun tüm kesimleri destek vermeli. Denetimli serbestlikten faydalananların sosyal hayata ve iş hayatına katılmalarını sağlamak başlıca görevlerimizden biri olmalı "dedi.