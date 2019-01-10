Minik Selin Ankara’da hayata tutundu

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan SelinElibrahim'in (1.5)annesinin parçalayarakyedirdiği fındık,nefes borusunu tıkadı.Yüzü moraran venefes almakta güçlükçeken Selin'e, çağrılanambulansta vekaldırıldığı hastanedeilk müdahale yapıldı.Selin, daha sonra oksijen cihazınabağlı şekilde ambulansla AnkaraÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitimve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Burada yapılan operasyonlaminik kızın nefes borusunun heriki kanalına tıkanan fındık parçalarıoperasyonla çıkarıldı. Selin, hayatitehlikeyi atlatırken sağlık durumu daiyiye gidiyor.Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, Selin'in hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu, oksijen cihazıyla nefes alabildiğini söyledi. Selin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan Azılı, "Selin güçlükle nefes alıyordu. Ameliyat öncesinde solunum yolunu kapatan yabancı cisme karşı solunum cihazına bağladık. Daha sonra ışıklı bir aletle her iki ana solunum yoluna girerek burayı kapatan iki küçük fındık parçasını çıkardık. Şimdi daha iyi. Beslemeye başlayacağız" dedi.