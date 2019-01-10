Minik Selin Ankara’da hayata tutundu

ZONGULDAK'TA
yaşayan Selin
Elibrahim'in (1.5)
annesinin parçalayarak
yedirdiği fındık,
nefes borusunu tıkadı.
Yüzü moraran ve
nefes almakta güçlük
çeken Selin'e, çağrılan
ambulansta ve
kaldırıldığı hastanede
ilk müdahale yapıldı.
Selin, daha sonra oksijen cihazına
bağlı şekilde ambulansla Ankara
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne sevk
edildi. Burada yapılan operasyonla
minik kızın nefes borusunun her
iki kanalına tıkanan fındık parçaları
operasyonla çıkarıldı. Selin, hayati
tehlikeyi atlatırken sağlık durumu da
iyiye gidiyor. GÜÇLÜKLE NEFES ALIYORDU
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, Selin'in hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu, oksijen cihazıyla nefes alabildiğini söyledi. Selin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan Azılı, "Selin güçlükle nefes alıyordu. Ameliyat öncesinde solunum yolunu kapatan yabancı cisme karşı solunum cihazına bağladık. Daha sonra ışıklı bir aletle her iki ana solunum yoluna girerek burayı kapatan iki küçük fındık parçasını çıkardık. Şimdi daha iyi. Beslemeye başlayacağız" dedi.