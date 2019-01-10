Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Minik Selin Ankara’da hayata tutundu

Minik Selin ’da hayata tutundu

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Minik Selin Ankara’da hayata tutundu
ZONGULDAK'TA yaşayan Selin Elibrahim'in (1.5) annesinin parçalayarak yedirdiği fındık, nefes borusunu tıkadı. Yüzü moraran ve nefes almakta güçlük çeken Selin'e, çağrılan ambulansta ve kaldırıldığı hastanede ilk müdahale yapıldı. Selin, daha sonra oksijen cihazına bağlı şekilde ambulansla Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan operasyonla minik kızın nefes borusunun her iki kanalına tıkanan fındık parçaları operasyonla çıkarıldı. Selin, hayati tehlikeyi atlatırken sağlık durumu da iyiye gidiyor.

GÜÇLÜKLE NEFES ALIYORDU
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, Selin'in hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu, oksijen cihazıyla nefes alabildiğini söyledi. Selin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan Azılı, "Selin güçlükle nefes alıyordu. Ameliyat öncesinde solunum yolunu kapatan yabancı cisme karşı solunum cihazına bağladık. Daha sonra ışıklı bir aletle her iki ana solunum yoluna girerek burayı kapatan iki küçük fındık parçasını çıkardık. Şimdi daha iyi. Beslemeye başlayacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Selin Ankara’da hayata tutundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN