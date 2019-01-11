Başkan Adayı Oğuz vatandaşlarla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, vatandaşlarla bir araya geldi. Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Başkan Ertürk ve Başkan Adayı Oğuz vatandaşlarla bir araya geldi. Seçimlere 90 günden az bir süre kaldığını hatırlatan Başkan Ertürk, "Allah'ın izniyle fitne kazanları kaynatmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Serhat Oğuz kardeşime başarılar diliyorum" dedi.Başkan Adayı Oğuz ise, "Birlik beraberliğimizi Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zaferle taçlandırdığımızı ve kimsenin bu birliğimizi bozamayacağını herkes görecek"diye konuştu.