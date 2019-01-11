Büyükşehir gıda denetimi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesi için titiz bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mülkiyeti Büyükşehir'e ait restoran, kafe, çay bahçesi ve büfe hizmeti veren işletmelere düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, halk sağlığını riske atacak unsurlar başta olmak üzere çalışma koşulları ayrıntılı şekilde kontrol ediliyor. Gıda sektöründe hizmet veren işletmelerde özellikle mutfakta kullanılan araç gereçlerden soğutucuların temizliğine, tezgâh ve raflardan aydınlatmaya, temizlikten kılık kıyafete, etiket kontrolüne kadar birçok konuda denetim yapılıyor. Denetimlerde ayrıca işletmelerin bulundurması gereken ruhsat ve evraklar da inceleniyor. Başkentlilerden ALO 153 Mavi Masa'ya bildirilen zehirlenme vakaları ve ihbarları ise Büyükşehir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174 numaralı şikâyet hattına yönlendiriyor.