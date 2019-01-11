Kemik boyu uzatan icada Türk imzası

BUGÜN NELER OLDU

Hareketli kemik plağı adı verilen yeni nesil implant ile hayvan deneylerinde başarı gösteren Huri'nin geliştirdiği bu teknoloji, Avrupalı ve Amerikalı bilim insanları arasında da büyük ilgi uyandırdı. Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Ögretim Üyesi ve 2018 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsani (GEBİP) Ödüllü bilim insanı Doç. Dr. Huri, ödülüne konu olan çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yüksekten düşmeler, trafik kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu meydana gelen kırıklarda iyileşme sorunlarının yaşandığına işaret eden Huri, bu durumda ortopedik cerrahların kırığın başarılı ve düzgün bir biçimde iyileşmesi için farklı ameliyat seçeneklerinden birini tercih ettiklerini anlattı. Kemik tümörünün çıkartılması veya kazalar sonrası kemik kayıpları ile sonuçlanan vakalarda kemiklerin boyunun uzatılmasının gerekebileceğini belirten Gazi Huri, bunun için etkilenmiş uzvun çevresine dışarıdan iskele sistemlerinin kurulduğunu, ancak bu yöntemin hasta konforu açısından bazı zorluklar oluşturduğunu ifade etti.Kemiklerin uzatılması için 'hareketli kemik plağı' adını verdiği ayarlanabilir yeni bir implant geliştirdiklerini bildiren Huri, çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi: "Ayarlanabilir hareketli plağı sayesinde kemiği bir seansta ya da kademeli olarak uzatabiliyoruz. Yöntemimizde, örneğin trafik kazası sonucu kol kemiğinde kısalık oluşan bir hastada bu durum hareketli kemik plağı ile tek bir seansta veya günde 1 milimetre uzatılarak tedavi edilebilecek." Çalışmayı koyunlar üzerinde denediklerini belirten Gazi Huri, teknolojinin insana uygulanabilme aşamasına gelmesi için klinik araştırmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.GELIŞTIRDIKLERI implantta komplikasyon ihtimalini minimalize edilmesi için çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Gazi Huri, "Sistemimizin avantajı, dışarıya maruziyetin minimal olması. Birinci jenerasyonu tamamlanmış kemik plağının geliştirilmesi için TÜBİTAK projemiz de devam ediyor. Bu projede üreteceğimiz uzaktan kontrol sistemi ile tornavida gibi mekanik bir aygıta ihtiyaç kalmadan kemik uzaması sağlanmış olacak ve ileriki dönemlerde boy uzatma için de kullanılabilecek duruma gelebileceğiz" dedi.