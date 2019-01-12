Pinto imza atmaya hazır

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Adı Rizespor, Erzurum gibi pek çok kulüple anılan İvo Pinto ile uzun süredir görüşmeler yapan Ankaragücü sonunda hedefine ulaştı. İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen başarılı sağ bek oyuncusu, sarılacivertlilerin Antalya kampına katıldı.Çaykur Rizespor'un teklifi üzerine Türkiye'ye gelen Pinto, Ankaragücü'nün de kendisiyle ilgilendiğini duyunca tercihini sarılacivertli kulüpten yana kullandı. BAYRAM BEKTAŞ ÇOK İSTEDİIVO Pinto'nun transferini özellikle teknik direktör Bayram Bektaş'ın çok istediği öğrenildi. Erdem Özgenç'in bu sezon sık sık sakatlanmasından dolayı, sağ bekte oynamak zorunda kalan Djedje, Ankaragücü'nde kalmayı kabul ederken sadece ön liberoda oynama şartı koşmuştu. Öte yandan Ankaragücü yönetimi, kadroda bulunan futbolcuların alacaklarını ödemek için de düğmeye bastı.Portekiz ligi ekiplerinden Vitoria Satubal'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, UniLeiria'da bir sezon forma giydikten sonra CFR Cluj'a transfer oldu. Cluj formasıyla 44 maça çıkan Portekizli oyuncu buradaki performansı ile Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Üç sezon Hırvatistan ekibinde top koşturan Pinto, istikrarlı performansıyla 2015-2016 sezonunda Norwich City'ye transfer oldu. Dört sezondur İngiliz ekibinde 95 maçta forma giyen Pinto, bu sezon çıktığı 6 maçta 2 asistle oynadı.