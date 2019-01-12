Şehit ailesini dolandıranlar yakalandı

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Şehıt Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin 12 ineği 24 saat içinde bulunarak Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki aileye teslim edildi. Anne Elife Öztürk ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bu kez sevinç gözyaşları döktü. Çankırı'da yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli de Sulakyurt Adliyesi'ne sevk edildi. Kars'ın Kağızman ilçesinde 2015'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesi ineklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.Dolandırıcıların kurbanı olan şehit annesi Elife Öztürk, ineklerine kavuştuğu için bu kez sevinç gözyaşları döktü. Çankırı'ya götürülen inekler 24 saat içinde jandarma tarafından aileye teslim edildi. Anne Öztürk, ineklerinden süt sağmanın mutluluğunu yaşadı. İnekler bakımsız kaldığı için aile tarafından veteriner çağrılarıldı. Şehit annesi Elife Öztürk, "Devlet büyüklerimizden ve sebep olanlardan razı olsun. Ben oralarda felç olacaktım. Kamyona yüklemişler ahırlardan tek tek toplamışlar kurban olurum ben onlara. Hırsız bunlar, ben onlardan şikayetçiyim" diye konuştu.babası Habip Öztürk, "Valim, kaymakamım ve jandarma sağ olsun. Bu şebeke ele geçirildi. Önce onlar yakalandı. Mallarımız bulundu, arkadaşlarla gönderdiler. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" dedi. Şehit ailesinin savcılığa suç duyurusu sonrasında Kırıkkale ve Çankırı Valiliği harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri, şüpheli F.Ş., A.K. ve F.K.'yi Çankırı'da yakaladı.