85 yaşında Sayokan ile gençlere taş çıkartıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nun en yaşlı sporcusu 85 yaşındaki Allahverdi Pezük gençlere adeta taş çıkartıyor. Evli ve 6 çocuk babası Pezüt, dizindeki kireçlenmeden ötürü ibadetlerini yapamaz hale gelmişti. Gittiği doktor ondan spor yapmasını istedi. Yaşına rağmen pes etmeyip hemen spora başladı. 9 yıldır Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda hem sporcu hem de eğitmen olan Pezük,Eğitmen Murat Çekiç Bey, sayokanı öğretiyordu. Altın Park'ta karşılaştık. Bana 'Biz her yaşta sporcu alıp yetiştirebiliyoruz. Çocuklarını al gel' dedi. Çocuklarımı aldım geldim. 9 yıldır birlikteyiz. Hayatımda hiç spor yapmadım. Dizlerimdeki kireçlenme nedeniyle başladım. Sayokan sporuna başladıktan sonra bende bu rahatsızlık geçti. Kendimi çok zinde hissediyorum. Sabah 4'te uyanıyorum. Artık camiye koşarak gidiyorum" ifadelerini kullandı.Sayokan Dünya Federasyonu'nun yılda 1 kez düzenlediği Sayokan Közgüsü'ne (Siyah Kemer Sınavı) katılan Pezük, sınavı kazanarak antrenörlüğün ilk adımı olan siyah kemere yükseldi. Yaşıtlarını spor yapmaya davet eden Pezük,dedi. Pezük başarısında eşinin de katkısının çok büyük olduğunu söyledi.Sayokan Dünya Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nun Başkanı ve Eğitmeni olan Murat Çekiç,diye konuştu., savaş sanatları uzmanı "Yabgu" Nihat Yiğit tarafından 18 Mart 1999 yılında kurularak faaliyetlere başlamıştır.Kendisi savaş sanatları teknik donanımına sahip olmasına rağmen bir sistemi oluşturan başka alanlara da gereksinim olması sebebiyle başta Türk Tarihçisi, Türkolog, spor bilimcisi, pedagog gibi akademisyenlerden yardımlar almıştır.9 yıllık çalışmalarını Ankara'da 2001 yılında kurduğu tüzel kişilikle (Dernek) devam ettirmiştir.