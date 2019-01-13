85 yaşında Sayokan ile gençlere taş çıkartıyor

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nun en yaşlı sporcusu 85 yaşındaki Allahverdi Pezük gençlere adeta taş çıkartıyor. Evli ve 6 çocuk babası Pezüt, dizindeki kireçlenmeden ötürü ibadetlerini yapamaz hale gelmişti. Gittiği doktor ondan spor yapmasını istedi. Yaşına rağmen pes etmeyip hemen spora başladı. 9 yıldır Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda hem sporcu hem de eğitmen olan Pezük, "2008 yılında köyden geldik. 5 ve 6 yaşındaki 2 oğlumu hayata karşı dik durmalarını ve güçlü olmalarını istedim. Kavga değil de kendilerini savunmayı bilsinler. RAHATSIZLIĞIM ARTIK GEÇTİ
Eğitmen Murat Çekiç Bey, sayokanı öğretiyordu. Altın Park'ta karşılaştık. Bana 'Biz her yaşta sporcu alıp yetiştirebiliyoruz. Çocuklarını al gel' dedi. Çocuklarımı aldım geldim. 9 yıldır birlikteyiz. Hayatımda hiç spor yapmadım. Dizlerimdeki kireçlenme nedeniyle başladım. Sayokan sporuna başladıktan sonra bende bu rahatsızlık geçti. Kendimi çok zinde hissediyorum. Sabah 4'te uyanıyorum. Artık camiye koşarak gidiyorum" ifadelerini kullandı. EŞİM BENİ HEP DESTEKLİYOR
Sayokan Dünya Federasyonu'nun yılda 1 kez düzenlediği Sayokan Közgüsü'ne (Siyah Kemer Sınavı) katılan Pezük, sınavı kazanarak antrenörlüğün ilk adımı olan siyah kemere yükseldi. Yaşıtlarını spor yapmaya davet eden Pezük, "Gelen veliler şaşırıyorlar. Buraya başladıktan sonra gençleştim diyorum. Yaşımda olanlara tavsiye ediyorum. Bu spor eklemleri düzeltiyor. İbadetlerini sandalye üzerinde yapanlara sesleniyorum. Bu spora gelsinler sandalyeyi bırakırlar"
dedi. Pezük başarısında eşinin de katkısının çok büyük olduğunu söyledi. YAŞAMA TUTUNMAYI ÖĞRETİYORUZ
Sayokan Dünya Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nun Başkanı ve Eğitmeni olan Murat Çekiç, "Sayokan'a 5 yıl önce 3 kişiyle başladık. Şu anda 666 öğrenciyle aktif bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün bizi sahiplenmesi ve destek vermesi çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu çocukların yüzde 80'inin ekonomik durumu zayıf, anneden babadan ayrılmış çocuklar. İnsanlara spor kültür ve ahlakını, yaşama tutunmalarını öğretiyoruz"
diye konuştu. SAYOKAN NEDİR? SAYOKAN
, savaş sanatları uzmanı "Yabgu" Nihat Yiğit tarafından 18 Mart 1999 yılında kurularak faaliyetlere başlamıştır. Türk Savaş Sanatı oluşturma çalışmaları uzak doğuda kaldığı 4,5-5 yıl içinde başlamış, ülkesine döndükten sonra devam etmiştir.
Kendisi savaş sanatları teknik donanımına sahip olmasına rağmen bir sistemi oluşturan başka alanlara da gereksinim olması sebebiyle başta Türk Tarihçisi, Türkolog, spor bilimcisi, pedagog gibi akademisyenlerden yardımlar almıştır. Bu yardımlarla süren çalışmalar 9 yıl sürmüştür.
9 yıllık çalışmalarını Ankara'da 2001 yılında kurduğu tüzel kişilikle (Dernek) devam ettirmiştir.