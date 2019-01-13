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AHİD gençliğinden Akgül’e ziyaret

Giriş Tarihi: 13.1.2019
AHİD gençliğinden Akgül’e ziyaret
ANKARALILAR ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Mamak Gençlik Kolları olarak göreve başlayan Cihan Tüfekli ve yönetim kurulu üyeleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Akgül'e çalışmaları hakkında bilgi veren Tüfekli, Mamak'ta gençlik adına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mamak'ta gerçekleştirilen çalışmalar ile gençlerin değer gördüklerine inandıklarını belirten Tüfekli, "Mamak'ta spor salonlarından, yüzme havuzuna, farklı branşlarda kurslara kadar gençlik adına yapılan çok güzel çalışmalar yer almakta. Bunlar için Mamak Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi. Tüfekli dernek olarak gençlik için çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.
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AHİD gençliğinden Akgül’e ziyaret
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