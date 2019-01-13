Engelli genç kendini çocuklara adadı

BUGÜN NELER OLDU

DOĞUŞTAN yüzde 70 oranında görme engeli bulunan albino hastası Erol Öztamur, ilk ve ortaöğrenimini Bartın'ın Arıt beldesindeki bir köyde tamamladı. Daha sonra Engelli KPSS sınavını kazanarak Ankara'da memur olarak çalışmaya başlayan Öztamur, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinde okuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki okulları, yetimhaneleri, huzurevlerini ve engelli derneklerini ziyaret eden, çevre temizliği, boyama gibi aktiviteler düzenleyen Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinin de başkanlığını yapan Öztamur, kendisi gibi dezavantajlı bölgelerde yetişmiş çocukların yaşamlarına dokunuyor. Hayallerini nasıl gerçekleştirdiğini anlatan 25 yaşındaki Öztamur, ülkesi için faydalı şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Engelini ilkokula başladığında yazıları okuyamadığını fark ettiğinde anlayan Öztamur, Bartın'daki imkanların kısıtlı olması nedeniyle tedavi olamadığını belirtti. Bu süreçte öğretmenlerinin en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Öztamur, "Büyütecimle yazıları büyütüyordum. Bazen de öğretmenlerim bana ders kitaplarımı okuyor ya da büyük puntolar ile yazıları çıkarıyorlardı. Kurabildiğim, yazabildiğim tüm cümlelerimi öğretmenlerime borçluyum." diye konuştu. Sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye'nin dört bir yanındaki köyleri gezdiğini ve çocuklara faydalı olmak için çalıştığını dile getiren Öztamur, kendisi gibi dezavantajlı bölgelerde yetişen çocukların yaralarına merhem olmak istediğini aktardı.