Satrançta dünya yıldızları Türkiye’ye gelecek

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Türkiye'nin 2019 yılında Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ile Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağı açıklandı. Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının başarı grafiğini yükseltip, dünyada dikkatleri topladığına işaret etti. Tulay, "Ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyonların ardından dünyanın dört bir yanından ülkemize ve organizasyon yeteneğimize hayran kaldıklarını belirten tebrik mesajları alıyoruz.ifadelerini kullandı.Organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı ve Türk sporu açısından son derece önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Tulay, "Bu organizasyonlar bizim için çok önemli bir fırsat. Dünyanın dört bir yanından gelecek ünlü sporculara hem ülkemizin güzelliklerini hem de Türk satrancının gücünü göstereceğiz. Aynı zamanda sporcularımız, dünyaca ünlü satranççılarla yarışma imkanı bulacak.İki organizasyonu da kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek, hafızalardan silinmeyecek şampiyonalara imza atmak için büyük bir heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Başkan Gülkız Tulay, "Dünyanın dört bir yanından gelecek ünlü sporculara hem ülkemizin güzelliklerini hem de Türk satrancının gücünü göstereceğiz" dedi.