Satrançta dünya yıldızları Türkiye’ye gelecek

Türkiye'nin 2019 yılında Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ile Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağı açıklandı. Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının başarı grafiğini yükseltip, dünyada dikkatleri topladığına işaret etti. Tulay, "Ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyonların ardından dünyanın dört bir yanından ülkemize ve organizasyon yeteneğimize hayran kaldıklarını belirten tebrik mesajları alıyoruz. Şimdi ise iki yeni dev organizasyonla cennet vatanımızı ve Türk satrancını en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Sporcularımız, velilerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve büyük ailemiz ile birlikte bu gururu hep birlikte yaşayacağız"
ifadelerini kullandı. TÜRK SPORU ADINA BÜYÜK ŞANS
Organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı ve Türk sporu açısından son derece önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Tulay, "Bu organizasyonlar bizim için çok önemli bir fırsat. Dünyanın dört bir yanından gelecek ünlü sporculara hem ülkemizin güzelliklerini hem de Türk satrancının gücünü göstereceğiz. Aynı zamanda sporcularımız, dünyaca ünlü satranççılarla yarışma imkanı bulacak. Türk sporu adına çok önemli bir süreç yaşıyoruz.
İki organizasyonu da kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek, hafızalardan silinmeyecek şampiyonalara imza atmak için büyük bir heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı. GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ
Başkan Gülkız Tulay, "Dünyanın dört bir yanından gelecek ünlü sporculara hem ülkemizin güzelliklerini hem de Türk satrancının gücünü göstereceğiz" dedi.