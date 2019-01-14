‘En kötü maçımızı oynadık’

BUGÜN NELER OLDU

Tahıncıoğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında sahasında Banvit'e 87-66 yenilen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, takımının sezon başından beri en kötü maçını oynadığını söyledi. Gören, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Türk Telekom olarak sezon başından beri çok iyi çizgide getirdiğimiz süreçte çok kötü bir maç kaybettik. Maçın başından sonuna kadar var olamadan kaybettik. Basketbolda böyle günler vardır ama bunu kabullenmek çok zor.İlk yarıyı 4. sırada bitirdik. İkinci yarıda pozisyonumuzu korumak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.