‘En kötü maçımızı oynadık’

Tahıncıoğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında sahasında Banvit'e 87-66 yenilen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, takımının sezon başından beri en kötü maçını oynadığını söyledi. Gören, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Türk Telekom olarak sezon başından beri çok iyi çizgide getirdiğimiz süreçte çok kötü bir maç kaybettik. Maçın başından sonuna kadar var olamadan kaybettik. Basketbolda böyle günler vardır ama bunu kabullenmek çok zor. Avrupa kupaları ile birlikte bu sezonki 26. maçımızı oynadık, ilk defa sahada bu kadar kötü bir takım vardı. Banvit maçı domine etti ve hep önde götürdü. Onları da tebrik ediyoruz.
İlk yarıyı 4. sırada bitirdik. İkinci yarıda pozisyonumuzu korumak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.