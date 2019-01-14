Genç Kızılay Teşkilatı’na Halk Ekmek desteği

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı"nda gençleri yalnız bırakmadı. Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın destek verdiği çalıştayda, göçmenlerin uyum sorunlarına yönelik çözüm önerileri, Türkiye ve dünyadaki mültecilerin yaşadıkları sorunlara yer verildi. Keçiören Yunus Emre Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları ve Uygulama Araştırma Merkezi ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi'nin ortaklığında gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, gençlerin fikirlerine ve çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.Genç Kızılaycılar, Ahmet Sarıduman'a plaket takdim etti.