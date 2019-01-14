Halkbank, F.Bahçe’yi devirdi

BUGÜN NELER OLDU

VOLEYBOL Efeler Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçta ilk sete Halkbank etkili başladı. Manşette sorun yaşamadan, etkili hücum yapan başkentliler seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. Teknik molaya 12-6 ev sahibi önde girdi. Konuk ekip, Fenerbahçe'nin baskın oyununa karşılık vermekte zorlandı, 19 sayıda kaldı. 25'i bulan Fenerbahçe eşitliği sağladı: 1-1. Başabaş oynanan üçüncü sette Halkbank, Burutay'ın servisleri ile 21-19'u buldu. Ancak sonra gelen iki hücum hatası ile üstünlüğünü kaybetti. Üst üste gelen iki kaliteli atak seti 26-24'le başkent ekibine getirdi: 1-2. Son seti baştan sona üstün götüren Mavi-Beyazlılar manşette ve pas dağılımında problem yaşamadı. Seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak Ankara'ya 3 puanla dönmeyi başardı.