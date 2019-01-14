Hırsız polis kovalamacası kazayla bitti

BUGÜN NELER OLDU

Çankaya'nın Cebeci Mahallesi'nden bir kamyoneti "düz kontak" yöntemiyle çalan 3 hırsızlık şüphelisi, Ulus'ta durumlarından şüphelenen polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Kaza, Altındağ Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Dışkapı yönünde ilerleyen kamyonetin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye "dur" ihtarında bulundu. Araçtaki 3 şüpheli Çankırı Caddesi üzerinden Keçiören'e kaçmaya başladı. Fatih Caddesi'ne ve Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'na Havalalanı yönünde ters yönden giren araçla polis ekipleri arasında dakikalar süren kovalamaca yaşandı. Kavacık Kavşağına kadar kaçan kamyonet, burada önünü kesen bekçi ekiplerine ve yön levhasına çarptı. Takibi sürdüren polis ekipleri de kamyonete arkadan çarptı. Kazada 1 polis, 2 bekçi ve araçtaki Halil İbrahim E., İlhan G. ile Musa Y. yaralandı.Araçtan inen zanlılar, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisler, 3 kişiyi de yakaladı.