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Geçen yıl Kasım ayında Ankara'da öğrenci ve velilere dev okuma projesi başlatıldı. Darüşşifa'da ailece okuyoruz' projesi kapsamında Gölbaşı'nda bulunan Darüşşifa Okulları veli ve öğrencileri için büyük proje devam ediyor. Anaokulundan Fen Lisesi'ne kadar her yaşta çocuğun katıldığı bu proje kapsamında sömestr tatilinden önce ilkokul öğrencileri Yazar Birsen Ekin Özen, Ortaokul öğrenci ve velileri de Yazar Hüsnan Şeker ile buluştu. İlkokul öğrencileri imza günü ve söyleşiye katılırken ortaokuldaki abla ve abileri de velileri ile sınava girdi. Projenin hedefi "Ailece Okuyoruz" etkinliğiyle birleştirerek ailenin de aynı kitabı okuyup, aynı sınava girerek beraber değerlendirilmesini sağlamak. Bu sayede de okuyan öğrenci, okuyan veli, okuyan aile oluşturarak hayata başka pencerelerden bakabilmeyi göstermek. Darüşşifa Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan proje için: "Okuyan toplum olabilmenin yolu örnek olmaktır. Biz de bu yüzden ailelere de çocuklara verdiğimiz kitapları okumalarını ve aynı sınava girmelerini ve birlikte değerlendirilmelerini istedik. Sınavın ardından okudukları yazarın imza günü ve söyleşisini katılmaları da onları daha çok motive etti" diye konuştu.