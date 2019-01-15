Başkent Türkiye’nin vitrini!

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti 31 Mart seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Seçim kampanyasının ana sloganı,'nin 2023 vizyonunu da ortaya koyan "Birlikte Yönetelim" olacak. 31 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda seçim vaatlerini içeren seçim manifestosu açıklanacak.Ardından AK Parti 1 Şubat günü seçim kampanyasının startını verecek. Seçim şarkıları ile sloganlar ilk kez kamuoyuna tanıtılacak.Başkanseçim mitinglerinebaşlayacak.Kampanya 60 gün sürecek. Ankara seçim maratonuna 1 Ocak'ta başladı.Başkan Erdoğandiyerek düğmeye bastı.Ankara'nın siyasetin, hizmetin, yatırımın en iyisine layık olduğunu vurgulayan Erdoğan, ekledi; "Çünkü Ankara başkenttir.Türkiye'yi dünyada temsil eden şehrimizdir, vitrinimizdir… Ankara için en iyisini, en güzelini, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.31 Mart 2019 seçimleri için de aynı anlayışla en ideal isimlerle ve en iddialı projelerle milletimizin karşısına çıkmanın gayreti içindeyiz." Çankaya ve Yenimahalle için de önemli mesajlar verdi: "Öyle kararlı, azimli olacağız ki önemli iki belediye başkan adayımızla Çankaya'yı da Allah'ın izniyle, Yenimahalle'yi de alarak Ankara'da yeni bir dönüşümü, değişimi başlatmamız lazım. Zira bugüne kadar Çankaya'ya gelenler hizmet vermediler, veremediler.Çankaya'nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat, rezalet… Yenimahalle de öyle. Biz şimdi Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokalım, bunu başaralım."Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıyoğun mesaiye başladı. Mehmet Bey iddialı projelerle kolları sıvadı. Ajandasında sanattan turizme, sosyal projelerden çevre yatırımlarına kadar 11 başlıkta 111 projesi bulunuyor. Bu projeler yapı-inşaa temelli değil. Tamamen insan odaklı olup, kendi ifadesiyle, "Daha çok sosyal, çevreci, yeşili önceleyen, akıllı şehir konseptine uygun çağı yakalamış projeler!" Hadi hayırlısı! Türkiye'nin kalbi bu şehirde atıyor. Siyaset, ekonomi, bürokrasi, sanat, kültür, eğitim, sağlık 81 milyonun hayatını ilgilendiren her bir başlığa ilişkin kararların alındığı bu kentin yeni bir vizyona ihtiyacı var. İnanıyorum ki; Ankaralı, somut, insan odaklı projelerle yola çıkan, halkın gönlüne ulaşan, güven veren isme yönetim anahtarı teslim edecektir