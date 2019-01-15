Büyükşehir’den sanat dolu bir yıl

BUGÜN NELER OLDU

SANATSAL etkinliklerle dopdolu geçen bir yıla ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerileri, başkentli sanatseverlerin de buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi ile Metro Sergi Salonu'nda 2018 yılında; resimden el sanatlarına, heykelden fotoğrafa kadar birbirinden yetenekli sanatçıların eserlerinden oluşan kişisel ve karma 40 farklı sergi Başkentli sanatseverlerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi ile Metro Sergi Salonu gerek kolay erişilebilir konumlarıyla, gerekse modern iç dizaynlarıyla, sanatçıların eserlerini sergilemek için tercih ettikleri galerilerin başında geliyor. Başkent'te birçok farklı sanat dalının gelişmesine ve faaliyet alanı bulmasına olanak tanıyan Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçıların yanı sıra sanata gönül veren amatör sanatçıların yaptığı eserlere de ev sahipliği yaparak, yıl boyu eserlerin sanatseverlerle buluşmasına imkan sağlıyor.