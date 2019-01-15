Halkbank ve Karayolları’nda kayıp hafta

BUGÜN NELER OLDU

VOLEYBOLDA Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-1 mağlup oldu. Beylikdüzü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-19 ev sahibi ekip kazandı. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Kameroğlu Beylikdüzü, seti 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-23 Halkbank kazandı.Bir diğer başkent ekibi Karayolları ise Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. Haftasında sahasında konuk ettiği VakıfBank'a 3-0 yenildi.TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-17'lik skorla konuk ekip Vakıfbank kazandı. İkinci ve üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Vakıfbank, ikinci seti 25-21, üçüncü seti 27-252lik skorlarla kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.