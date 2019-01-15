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Halkbank ve Karayolları’nda kayıp hafta

YUNUS EMRE ��ZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019
Halkbank ve Karayolları’nda kayıp hafta
VOLEYBOLDA Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-1 mağlup oldu. Beylikdüzü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-19 ev sahibi ekip kazandı. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Kameroğlu Beylikdüzü, seti 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-23 Halkbank kazandı. Dördüncü ve son set kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Seti 26-24 kazanan İstanbul ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bir diğer başkent ekibi Karayolları ise Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. Haftasında sahasında konuk ettiği VakıfBank'a 3-0 yenildi.

KARAYOLLARI SET ALAMADI
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-17'lik skorla konuk ekip Vakıfbank kazandı. İkinci ve üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Vakıfbank, ikinci seti 25-21, üçüncü seti 27-252lik skorlarla kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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