Musa’nın hayali gerçek oldu

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Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camisi'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'dan etkilenen, 8'inci sınıf öğrencisi, down sendromlu Musa, aldığı eğitimlerle namaz kılmayı ve dua etmeyi öğrendi. Babasıyla birlikte gittiği camide müezzinlik yapmaya başlayan, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında camideki yerini alan Musa, Cumhurbaşkanı ile buluşarak Kuran'ı Kerim okuma hayalini gerçekleştirdi. Erdoğan tarafından babası ile birlikte Ankara'ya davet edilen Musa'nın 27 Aralık'ta hayatında ilk kez Adana'dan bindiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı görevlilerince kendisine tahsis edilen özel araçla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırılan Musa, Erdoğan'la buluştu. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede Musa ve babası Mahfuz Alan'la hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük çocuğa tablet bilgisayar hediye etti. Buluşmanın ardından Mersin'e dönen Musa, Kuran derslerine tabletten devam ediyor.Görüşme sonrası duygularını paylaşan Musa, "Cumhurbaşkanı'mla buluştum. Beni öptü ve yemek yedik. Bana tablet hediye edip, 'Maşallah' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanım siz, bizi davet ettiniz. Ben de sizi Mersin'e, evimize davet ediyorum' dedim" diye konuştu. Erdoğan'a teşekkür eden baba Mahfuz Alan, "Cumhurbaşkanımız bizi güzel karşıladı, misafirperverliği çok güzeldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Musa'ya sarıldı. O da sarıldı, kendisini öptü. Bundan dolayı ben de Musa da çok mutlu olduk" diye konuştu.