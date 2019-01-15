Savunma sanayiinde Ankara imzası

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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nın, Ar-Ge projelerini daha dinamik bir süreçle başlatabilmek için "SSB Ar-Ge Paneli" adıyla üniversite ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantılarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan son toplantıda 2018'de başlatılan 10 projenin sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, TSKve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir törenle imzalandı. 2018'de kabul edilen toplam 10 projeden 2'si, Ankara Üniversitesi Teknokenti'nde yerleşik ve Genel Müdürlüğünü ünlü fizik mühendisi Prof. Dr. Yalçın Elerman'ın yaptığı 'Magiçe' adlı firma ile Ankara Üniversitesi'nin oldu.