ANGİAD’da kan değişimi

BUGÜN NELER OLDU

ANGİAD olağan genel kurulu 12 Ocak'ta ATO Congresium salonunda yapıldı. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği ve demokratik bir ortamda geçen bu seçim de iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ve diğer kurul üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim sonucunda başkan adaylarından Serhan Yıldız'ın listesi Genel Kurula katılan 404 üyeden 241'nin oyunu alarak 2 yıllığına göreve geldi. Seçim sonucunda bir konuşma yapan ANGİAD Başkan Yıldız, kendisinin de Başkan Vekili olduğu önceki Yönetimin Başkanı Başkan Emre Altındağ'a ve onun şahsında bütün kurul üyelerine teşekkür etti ve onlardan aldıkları bayrağı daha yükseklere taşıyacaklarının sözünü verdi.