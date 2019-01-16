Güreşçilerden bakan Kurum’a ziyaret

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum'da düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'ndan 3 altın 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan İlbank Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı'nı makamında ağırladı.Madalya kazanan sporcuları tek tek tebrik eden Bakan Kurum, sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Kurum'u ziyaret eden sporculara İlbank Daire Başkanı Enver Baki Helvacı ile takım antrenörleri Hakan Odabaşı ve Mehmet Türkkaya da eşlik etti.ÇORUM'DA 450 sporcunun katıldığı şampiyonada İlbank Gençlik ve Spor Kulübü, 9 madalya kazanırken, takım sıralamasında Ankara ASKİ Spor'un ardından ikinci oldu. 61 kiloda Recep Topal, 79'da Mehmet Nuri Kotanoğlu, 97'de Fatih Yaşarlı ile şampiyonluk sevinci yaşayarak altın kazanırken, 70 kiloda Serhat Arslan, 124'te ise Fatih Çakıroğlu ile gümüş kazandı. İlbank'ı temsil eden sporculardan Barış Kaya, Muhammed Akdeniz, Ali Böceoğlu ve Hüseyin Civelek kilolarında kürsüye çıkan isimler oldu.