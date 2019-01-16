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Güreşçilerden bakan Kurum’a ziyaret

Çevre ve , İlbank Spor Kulübü’nün başarılı güreşçilerini makamında ağırladı

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Güreşçilerden bakan Kurum’a ziyaret
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum'da düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'ndan 3 altın 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan İlbank Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı'nı makamında ağırladı. İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile birlikte Bakan Kurum'u ziyaret eden güreş takımı sporcuları turnuvada kendilerine verilen kupayı da yanlarında getirdi. Madalya kazanan sporcuları tek tek tebrik eden Bakan Kurum, sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Kurum'u ziyaret eden sporculara İlbank Daire Başkanı Enver Baki Helvacı ile takım antrenörleri Hakan Odabaşı ve Mehmet Türkkaya da eşlik etti.

9 MADALYA KAZANDILAR
ÇORUM'DA 450 sporcunun katıldığı şampiyonada İlbank Gençlik ve Spor Kulübü, 9 madalya kazanırken, takım sıralamasında Ankara ASKİ Spor'un ardından ikinci oldu. 61 kiloda Recep Topal, 79'da Mehmet Nuri Kotanoğlu, 97'de Fatih Yaşarlı ile şampiyonluk sevinci yaşayarak altın kazanırken, 70 kiloda Serhat Arslan, 124'te ise Fatih Çakıroğlu ile gümüş kazandı. İlbank'ı temsil eden sporculardan Barış Kaya, Muhammed Akdeniz, Ali Böceoğlu ve Hüseyin Civelek kilolarında kürsüye çıkan isimler oldu.
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Güreşçilerden bakan Kurum’a ziyaret
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